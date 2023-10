Ações da China fecham em alta com expectativas de estímulo e tom mais brando do Fed

XANGAI (Reuters) - As ações da China fecharam em alta nesta quarta-feira, acompanhando os mercados globais após tom mais brando de autoridades do Federal Reserve, enquanto notícias de que Pequim está preparando um novo estímulo para ajudar a atingir a meta oficial de crescimento deste ano impulsionaram o sentimento.

O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, fechou com alta de 0,28%, enquanto o índice de Xangai teve ganho de 0,12%. O índice Hang Seng, de Hong Kong, subiu 1,29%.

As ações asiáticas avançaram acompanhando os ganhos em Wall Street já que uma mudança para um tom mais brando por parte das autoridades do Fed fez com que os investidores reduzissem as expectativas em relação à taxa de juros dos EUA, embora com um olhar cauteloso sobre os dados de inflação no país que serão divulgados na quinta-feira.