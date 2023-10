Aerolíneas Argentinas renova frota de jatos Embraer

"Com este acordo conseguimos modernizar nossa frota, aumentar a produtividade e reduzir o custo por assento", disse o presidente de Aerolíneas Argentinas, Pablo Ceriani, no comunicado.

A Aerolíneas afirmou ainda que recebeu na segunda-feira o décimo Airbus 330. Além disso, nesta quarta-feira, a frota da companhia será reforçada com a entrega do nono Boeing 737 MAX. "Desta maneira, a empresa conta com a maior quantidade de aviões em operação (84) de toda sua história", afirmou a empresa.