BCE deve discutir fim antecipado de esquema de compra de títulos, diz Kazaks

Mas Kazaks disse que a medida era apenas um reflexo do aumento do déficit orçamentário da Itália e que isso não deveria impedir o BCE de debater um fim antecipado de seus reinvestimentos no Programa de Compra de Emergência Pandêmica de 1,7 trilhão de euros (1,8 trilhão de dólares).

"Com relação à Itália, pelo menos no estágio atual, não vejo nada que me preocupe quanto a um comprometimento do mecanismo de transmissão ou algo que eu consideraria uma reação injustificada do mercado", disse Kazaks à Reuters.

O BCE deverá reinvestir todos os recursos do Programa até o final de 2024, mas alguns pediram um fim antecipado, já que o banco vem apertando a política monetária para combater a inflação.

"Eu diria que ganharíamos credibilidade se ajustássemos os instrumentos e explicássemos isso, em vez de ficarmos presos a um instrumento por muito tempo", disse Kazaks. "Se eu acho que é necessário ou possível encerrar os reinvestimentos antes do final do próximo ano? Minha resposta seria sim."

Kazaks também disse que o BCE deveria rever o aumento da exigência de reservas obrigatórias para os bancos comerciais, o que forçaria os credores a depositar mais dinheiro no banco central sem juros.

No entanto, Kazaks minimizou as perspectivas de novos aumentos dos juros e argumentou que a comunicação no BCE deve agora migrar de novos incrementos para o prazo em que as taxas devem seguir elevadas.