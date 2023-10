Consumidores da zona do euro veem inflação ligeiramente acima da meta do BCE por 3 anos

FRANKFURT (Reuters) - As famílias da zona do euro acreditam que a inflação ficará um pouco acima da meta de 2% do Banco Central Europeu (BCE) por mais três anos, segundo uma pesquisa da autoridade monetária, enquanto os responsáveis pela fixação dos juros lutam para convencer o público de que seus planos para controlar as pressões sobre os preços estão no caminho certo.

Embora as expectativas dos consumidores em relação à inflação sejam imprecisas por natureza, elas podem influenciar as demandas salariais, os gastos e a poupança.

Elas também são um dado importante para avaliar se o público acredita que o BCE atingirá sua meta de inflação, em meio a um debate global sobre se essas metas devem ser elevadas.