Embraer prevê cumprir meta de entregas em 2023 e manter ritmo de crescimento em 2024

Por Gabriel Araujo

SÃO PAULO (Reuters) - A Embraer está confiante de que irá atender a meta de entregas de aeronaves deste ano, que embute uma perspectiva de crescimento de cerca de 25%, e avalia que 2024 poderá manter o ritmo, afirmou o presidente-executivo, Francisco Gomes Neto.

O executivo afirmou que espera que a performance da Embraer no quarto trimestre, normalmente um dos mais movimentados para entregas de aviões, ajude a empresa a minimizar a baixa atividade do início do ano. Ele citou, em entrevista à Reuters, que a Embraer enfrenta problemas de fornecimento relacionados aos motores da Pratt & Whitney.