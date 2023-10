Incerteza e riscos de crescimento colocaram Fed em posição cautelosa em setembro, mostra ata

A volatilidade dos dados e as revisões de divulgações estatísticas anteriores representaram um conjunto de problemas na avaliação da economia, afirmou a ata, assim como a determinação de parâmetros subjacentes, como a taxa de juro neutra, o impacto do aumento das taxas "reais" que são influenciáveis pelos mercados, e a até que ponto um crédito mais restritivo acabaria por reduzir os empréstimos e os gastos das empresas.

Tudo isso, afirmou a ata, "apoiai o argumento para proceder com cuidado na determinação da extensão da consolidação adicional da política monetária que pode ser apropriada", enquanto "os participantes no geral julgaram" que os riscos haviam se tornado mais ambivalentes.

Embora os mercados globais de matérias-primas e um mercado imobiliário forte possam levar a uma inflação mais elevada, observou a ata, os mercados financeiros mais restritivos, o abrandamento do crescimento global e as recentes greves trabalhistas representam riscos para o crescimento econômico e o emprego.

Embora as autoridades estejam publicamente alinhadas na ideia de que ainda há "trabalho a fazer", com as principais medidas de inflação permanecendo bem acima de 3%, várias delas, nos últimos dias, inclinaram-se para a possibilidade de que os custos de empréstimos talvez não precisem de fato subir.

A alta dos rendimentos dos Treasuries nos últimos meses pode estar fazendo parte do trabalho do Fed, argumentaram a presidente do Fed de Dallas, Lorie Logan, e o diretor do Fed Christopher Waller, evitando qualquer necessidade urgente de outro incremento da taxa básica e, possivelmente, de um aumento total.

Ainda assim, segundo a ata, "todos os participantes concordaram que a política monetária deve permanecer restritiva por algum tempo até que o Comitê (Federal de Mercado Aberto) esteja confiante de que a inflação está se movendo de forma sustentável em direção a sua meta".