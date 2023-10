IPCA sobe menos que o esperado em setembro apesar de impacto da gasolina

O resultado divulgado nesta terça-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) foi o mais elevado desde abril (+0,61%), mas ficou bem abaixo da expectativa em pesquisa da Reuters de alta de 0,34%.

Os dados mostram ainda que o índice passou a acumular nos 12 meses até setembro avanço de 5,19%, de 4,61% em agosto, contra projeção de 5,27%.

Com isso, o índice em 12 meses marca o nível mais elevado desde fevereiro (+5,60%) e fica acima do teto da meta para a inflação este ano, que é de 4,75%, já considerando a margem de tolerância de 1,5 ponto percentual sobre o alvo central de 3,25%.

A expectativa de analistas é de que a inflação siga em patamares mais elevados no Brasil até o final de 2023, com atenção especial ao aumento dos preços de serviços, sobretudo diante de um mercado de trabalho aquecido e da resiliência que a economia vem apresentando.

O IPCA de setembro sentiu com força o impacto do reajuste grande de combustíveis anunciados em meados de agosto pela Petrobras -- aumento de 16,3% nos preços médios da gasolina e de 25,8% nos do diesel vendidos a distribuidoras.

De acordo com o IBGE, o resultado de setembro do IPCA foi impulsionado pela alta de 2,80% da gasolina, subitem com a maior contribuição individual.