Morgan Stanley vê chance maior de IPOs no Brasil em 2024

Naquele período, de acordo com os dados da B3, foram 27 ofertas iniciais em 2020 e 44 operações em 2021, incluindo as chamadas ofertas restritas e excluindo as emissões de BDRs de Aura, Nubank e G2D Invest.

O executivo reforçou que não se pode ainda descartar uma operação neste ano, porque, além do prazo possível, uma boa janela de mercado pode se materializar para que uma abertura de capital se concretize neste ano.

Não ocorreram IPOs ainda em 2023, mas as ofertas de ações subsequentes aceleraram no segundo trimestre e alcançavam até o final do mês passado 18 operações, incluindo empresas como Copel, BRF e Localiza.

Há algumas semanas, a 2W Ecobank informou que contratou bancos para avaliar um potencial IPO na B3. A companhia tentou avançar com um IPO em 2020, mas a transação não foi para a frente.

Na visão de Lo Re, o mercado parece saudável, olhando aspectos como os preços fixados nas operações, bem como a demanda e a primeira reação dos papéis pós ofertas. Mas, segundo ele, a dinâmica de avaliação de risco está diferente, "mais desafiadora em relação a outras classes de ativos".

Nas últimas semanas, preocupações com a possibilidade de um cenário de taxas de juros mais elevadas nos Estados Unidos por mais tempo do que se esperava pressionou o rendimento dos títulos do Tesouro norte-americano, minando o apetite a ações.