ONS eleva previsão para reservatórios de hidrelétricas do Sudeste/Centro-Oeste em outubro

Para as demais regiões, as previsões de afluências tiveram leves ajustes frente à semana anterior, com 52% da média histórica no Nordeste (ante 53%) e 56% no Norte (ante 52%).

A baixa sazonalidade hídrica no norte do país vem sendo agravada neste ano por uma seca que afeta principalmente a região amazônica. A estiagem tem levado a níveis muito baixos rios como o Madeira, onde estão grandes hidrelétricas a fio d'água (sem reservatório de acumulação) incluindo Jirau e Santo Antônio, sendo que esta última já parou de operar.

Já para a carga de energia elétrica no Sistema Interligado Nacional (SIN), o ONS reduziu a projeção de outubro para um crescimento de 5,9% frente a igual mês de 2022, contra 6,1% estimados na semana passada.

(Por Letícia Fucuchima)