Perdas econômicas globais com condições climáticas extremas podem chegar a US$5 tri -Lloyd's

LONDRES (Reuters) - As perdas econômicas globais podem chegar a 5 trilhões de dólares com um "aumento plausível" de eventos climáticos extremos ligados à mudança climática, que causam quebras de safra e escassez de alimentos e água, disse o marketplace de seguros Lloyd's of London nesta quarta-feira.

O Lloyd's, que realizou a pesquisa juntamente com o Centro para Estudos de Riscos de Cambridge, enfatizou que seu "cenário de risco sistêmico", que modela o impacto econômico global de condições climáticas extremas, era hipotético. Mas afirmou que o trabalho melhoraria a compreensão das empresas e dos legisladores sobre sua exposição a ameaças críticas, como as condições climáticas extremas.

Ao ajustar os 5 trilhões de dólares estimados em perdas ao longo de um período de cinco anos para a probabilidade de ocorrência desses eventos climáticos extremos, as perdas econômicas globais esperadas foram de 711 bilhões de dólares, disse o Lloyd's.