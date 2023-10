Rússia e Arábia Saudita discutem mercado e preços de petróleo em meio à guerra Israel-Hamas

Por Vladimir Soldatkin e Olesya Astakhova

MOSCOU (Reuters) - A Arábia Saudita e a Rússia, os dois maiores exportadores de petróleo do mundo, discutiram nesta quarta-feira a situação do mercado de petróleo e os preços em meio à escalada do conflito entre Israel e o Hamas, informou a principal autoridade do setor de petróleo do governo do presidente Vladimir Putin.

Os preços do petróleo bruto subiram na sequência de uma incursão maciça em Israel a partir de Gaza, lançada pelo grupo islâmico palestino em 7 de outubro.