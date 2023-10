Secretária do Tesouro dos EUA e chefe do BC chinês se reunirão e discutirão dívida

Ela disse que estava esperançosa de que mais progresso poderia ser feito.

A reunião com Pan será realizada à margem do encontro anual do Fundo Monetário Internacional (FMI) em Marrakech nesta semana, disse Yellen.

A China é um participante importante nas negociações sobre acordos para aliviar os encargos financeiros dos países emergentes e de baixa renda que estão lutando para pagar dívidas enormes em meio ao aumento das taxas de juros.

O presidente do Banco Mundial, Ajay Banga, disse que a China tem sido um parceiro cooperativo do credor para o desenvolvimento, mas que é preciso mais transparência nos contratos de dívida para acelerar as reestruturações.

"Estamos fazendo um progresso significativo (...) estabelecendo um contato regular com relação a questões econômicas e financeiras de interesse de ambas as nações, e esperamos ter um bom canal para discutir questões de dívida com eles", disse Yellen sobre as discussões com a China.

"Trabalhamos de forma muito construtiva com representantes do (banco central chinês) para avançar em uma agenda comum relacionada à mudança climática e, portanto, definitivamente vejo um potencial para aprofundarmos nosso trabalho em conjunto, e estou otimista quanto a isso", disse ela.