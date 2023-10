Taxas futuras de juros sobem antes de feriado apesar de IPCA favorável

O resultado ficou bem abaixo da expectativa em pesquisa da Reuters, de alta de 0,34%. Além do IPCA cheio, a composição do IPCA agradou, com queda do índice de difusão e da média de núcleos de inflação.

“De forma geral, esse IPCA corrobora a nossa tese de que a inflação continua numa trajetória baixista -- os últimos dados vêm mostrando que a inflação brasileira segue mais controlada comparado aos últimos meses”, disse o economista-chefe da Suno Research, Gustavo Sung, em comentário a clientes.

Apesar do IPCA favorável, o dia foi de alta para as taxas futuras no Brasil, após os recuos mais recentes. A divulgação da ata do último encontro de política monetária do Fed, durante a tarde, pouco mudou o cenário.

Operador ouvido pela Reuters pontuou que as declarações dos membros do Fed na segunda e na terça-feira, consideradas mais brandas com a inflação, acabaram por esvaziar a ata.

Agora, as atenções se voltam para a divulgação do índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) nos EUA na quinta-feira -- quando o mercado brasileiro estará fechado.

No fim da tarde desta quarta-feira a taxa do DI para janeiro de 2024 estava em 12,222%, ante 12,208% do ajuste anterior, enquanto a taxa do DI para janeiro de 2025 estava em 10,885%, ante 10,751% do ajuste anterior. A taxa para janeiro de 2026 estava em 10,665%, ante 10,553%.