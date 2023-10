Wall St avança com o recuo dos rendimentos dos Treasuries e antes de ata do Fed

Por Shashwat Chauhan e Ankika Biswas

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street avançavam nesta quarta-feira com os rendimentos dos Treasuries de longo prazo ainda em queda, enquanto os investidores ignoravam dados de inflação mais fortes do que o esperado e aguardavam a ata da última reunião de política monetária do Federal Reserve.

Os preços ao produtor dos EUA aumentaram mais do que o esperado em setembro, em meio a custos mais altos de produtos de energia, mas as pressões inflacionárias subjacentes nos portões das fábricas continuaram a se moderar.