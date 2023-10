Yellen vê riscos econômicos do conflito em Gaza e diz que EUA sempre avaliam sanções

Ela disse em uma coletiva de imprensa à margem do encontro anual do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional (FMI) que o financiamento para a Ucrânia e os "recursos" para Israel são uma "prioridade absoluta" para o governo do presidente Joe Biden.

A secretária afirmou não ter nada a anunciar ainda sobre a possibilidade de os EUA imporem novas sanções ao Irã caso surjam evidências de que o país estava envolvido no ataque, e disse que Washington também tem sanções em vigor contra o Hamas e o Hezbollah.

"Isso é algo que estamos analisando constantemente e usando as informações que se tornam disponíveis para reforçar as sanções", disse ela. "Continuaremos a fazer isso"

Enquanto aviões de guerra israelenses bombardeiam bairros de Gaza antes de uma possível ofensiva terrestre e um grupo de ataque de porta-aviões dos EUA chega ao leste do mar Mediterrâneo, Yellen minimizou a possibilidade de o conflito afetar a economia global.

"Até o momento, não creio que tenhamos visto nada que sugira que isso seria muito significativo", disse ela.

Yellen disse que continua esperando um pouso suave para a economia norte-americana, mas admitiu que choques exógenos -- como a invasão da Ucrânia pela Rússia em fevereiro de 2022 e os ataques a Israel -- trouxeram riscos adicionais.