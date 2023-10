Ações europeias reduzem ganhos iniciais após dados de inflação nos EUA

"O número do CPI dos EUA de hoje não foi necessariamente suficiente para manter o entusiasmo altista" disse Steve Sosnick, estrategista-chefe da Interactive Brokers.

Papéis de energia subiram 1,3%, liderando os ganhos setoriais, após os preços do petróleo subirem com a expectativa de que as taxas de juros nos EUA atingiram o pico. [O/R]

Enquanto isso, as ações da Novo Nordisk saltaram 4,2% e atingiram nova máxima recorde depois que a farmacêutica dinamarquesa relatou sinais iniciais de sucesso em retardar a progressão da doença renal em pacientes com diabetes.

O índice mais amplo OMX Copenhagen 20 atingiu uma máxima recorde e encerrou com ganhos de 2,3%.

Em LONDRES, o índice Financial Times subiu 0,32%, a 7.644,78 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX caiu 0,23%, a 15.425,03 pontos.