Companhias aéreas sofrem com riscos de segurança de voos de Israel

Por Anna Ringstrom e Bart H. Meijer e Tim Hepher

ESTOCOLMO/AMSTERDÃ (Reuters) - Companhias aéreas precisaram lidar com o risco das operações de retirada de pessoas de Israel nesta quinta-feira, com empresas como a holandesa KLM cancelando voos, enquanto a Air France montou um voo especial fretado pelo Ministério das Relações Exteriores da França.

As companhias aéreas têm recebido alertas sobre a cobertura dos seguros, após os ataques no fim de semana contra Israel por militantes palestinos do Hamas, que geraram retaliações israelenses e preocupações cada vez maiores entre algumas companhias aéreas e seguradoras sobre a segurança do espaço aéreo perto do aeroporto de Tel Aviv.