IEA reduz previsão de crescimento da demanda de petróleo em 2024

No ano passado, a IEA previu que as duras sanções ocidentais levariam a um colapso das exportações russas de energia.

VENTOS ECONÔMICOS CONTRÁRIOS, RISCO GEOPOLÍTICO

Os preços do petróleo caíram acentuadamente na semana passada, uma vez que as perspectivas econômicas cada vez mais sombrias intensificaram os temores de um crescimento mais lento da demanda, ofuscando as preocupações com a oferta. No entanto, os preços subiram no início desta semana após o ataque do grupo islâmico palestino Hamas a Israel, o que provocou temores de que um conflito mais amplo poderia exacerbar o déficit de oferta existente.

Até o momento, porém, não houve impacto direto sobre os suprimentos, disse a IEA, acrescentando que estava pronta para agir, se necessário, para garantir suprimentos adequados.

Enquanto isso, à medida que 2024 se aproxima, um ambiente de altas taxas de juros nas principais economias ocidentais e o consequente fortalecimento do dólar norte-americano estão diminuindo a demanda em mercados emergentes de baixa renda, como Nigéria, Paquistão e Egito, disse a IEA.

Ainda assim, até o momento, os principais consumidores de petróleo, especialmente a China, a Índia e o Brasil, continuam a observar um crescimento sólido da demanda, afirmou.