Minério de ferro amplia recuperação com apostas de estímulo da China

Por Enrico Dela Cruz

(Reuters) - Os preços futuros do minério de ferro subiram pela segunda sessão consecutiva nesta quinta-feira, à medida que os investidores avaliavam as perspectivas de medidas adicionais para sustentar a economia em declínio da China em meio a cortes na produção doméstica de aço e incerteza em relação ao setor imobiliário do país.

Novas esperanças de estímulo para a segunda maior economia do mundo e a maior consumidora de metais deram suporte ao minério de ferro, depois de os preços terem atingido mínimas de seis semanas no início desta semana, arrastados em parte pelas preocupações com a crise de endividamento que envolve muitas incorporadoras imobiliárias chinesas.