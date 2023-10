América Latina e Caribe precisam de disciplina nos gastos e elevar receitas, diz FMI 

MARRAKECH, Marrocos (Reuters) - O Fundo Monetário Internacional (FMI) disse que a política fiscal na América Latina e no Caribe tem sido "prudente", mas os governos precisam aumentar as receitas, pois não há muitas opções em meio a níveis elevados de dívida e altas taxas de juros.

"Em uma nova era de taxas de juros mais altas, e apenas devido ao fato de o nível de endividamento ser mais alto do que em outros mercados emergentes, a região precisa fazer mais esforços para se consolidar", disse Rodrigo Valdes, diretor do Departamento do Hemisfério Ocidental do FMI.

"Há planos, mas agora precisamos de muita disciplina", acrescentou.