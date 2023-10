BlackRock tem lucro acima do esperado, mas queda em entrada de recursos

(Reuters) - A BlackRock superou com folga as estimativas de resultado do mercado para o terceiro trimestre, mas divulgou nesta sexta-feira queda acentuada na entrada líquida de recursos, fazendo com que as ações da maior gestora de ativos do mundo caíssem 1% nas negociações pré-mercado.

Um aumento na receita com taxas de consultoria de investimento e nos ativos sob gestão (AUM) da BlackRock ajudou o lucro ajustado da empresa, de 10,91 dólares por ação, a superar as estimativas dos analistas de 8,26, de acordo com dados da LSEG.

No entanto, a entrada líquida de capital no trimestre caiu de 16,9 bilhões de dólares no terceiro trimestre do ano passado para 2,57 bilhões. Isso é resultado de saída de 49 bilhões de dólares de estratégias de ações de índices institucionais com taxas de juros mais baixas, incluindo 19 bilhões de um único cliente internacional.