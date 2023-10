Bolsas da Europa recuam com volta de temor sobre juros dos EUA

Os principais índices de Wall Street fecharam em queda na quinta-feira, depois que os dados mostraram que os preços ao consumidor nos EUA subiram mais do que o previsto em setembro, aumentando as chances de o Federal Reserve realizar outra alta nos juros neste ano.

Os mercados de ações na Ásia também caíram, pressionados por dados da China que apontaram para pressões deflacionárias persistentes na segunda maior economia do mundo. [MKTS/GLOB]

A volatilidade tem tomado conta dos mercados de ações nas últimas semanas, já que os rendimentos dos Treasuries subiram para máximas de vários anos, mas as ações têm permanecido amplamente apoiadas na esperança de que os principais bancos centrais do planeta estejam próximos do fim de seu ciclo de aperto monetário.

Apesar das quedas desta sexta-feira, o STOXX 600 segue a caminho de seus primeiros ganhos semanais em um mês.

Os investidores se concentram sobre os balanços dos bancos norte-americanos que estão sendo divulgados nesta sexta-feira para terem pistas sobre como as instituições financeiras de Wall Street estão se saindo em meio a preocupações com a inflação elevada, a desaceleração do crescimento econômico e queda do mercado de títulos.