Dólar sobe após feriado sob influência de EUA e conflito no Oriente Médio

Na B3, às 17:17 (de Brasília), o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento subia 0,66%, a 5,0975 reais.

Na quinta-feira, o Departamento do Trabalho dos EUA informou que o índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) subiu 0,4% em setembro, com avanços surpreendentes nos custos de aluguel e de gasolina. O resultado ficou acima da expectativa de elevação de 0,3% da pesquisa da Reuters com economistas.

O número, que sugere uma inflação ainda pressionada nos EUA, elevou as apostas de que o Federal Reserve poderá aumentar sua taxa básica de juros mais uma vez ainda em 2023, o que deu força ao dólar ante outras divisas na sessão de quinta-feira.

Como os mercados estavam fechados no Brasil na quinta-feira, em função do feriado, os ajustes de preços ocorreram nesta sexta-feira. O dólar à vista chegou a oscilar em baixa ante o real, marcando a cotação mínima de 5,0440 reais (-0,12%) às 10h52, mas esteve na maior parte do dia no território positivo.

Operador ouvido pela Reuters pontuou que, além dos ajustes em relação ao movimento global da véspera, o dólar no Brasil acompanhava a tendência externa de alta nesta sexta-feira, com a intensificação do conflito no Oriente Médio.

As Forças Armadas de Israel pediram nesta sexta-feira que todos os civis no norte da Faixa de Gaza, mais de 1 milhão de habitantes, se mudem para o sul dentro de 24 horas. Enquanto isso, as forças israelenses acumulavam tanques na região para uma possível invasão terrestre, em resposta ao ataque do grupo Hamas no fim de semana.