Grupo de brasileiros deve deixar Gaza via Egito no sábado, diz chanceler

"O que nós propusemos é que saíssem e fossem levados a um aeroporto, numa localidade muito próxima da fronteira aonde um avião da Força Aérea Brasileira estará esperando. O avião já está em Roma, esperando que eles cheguem (ao Egito) para poder levá-los", acrescentou. "A ideia do governo foi de retirá-los o mais rápido possível pela saída do Egito e colocá-los no avião o mais rápido possível também."

No fim de semana passado, militantes do Hamas mataram pelo menos 1.300 israelenses, no ataque mais mortal contra o Estado judeu em sua história. Desde então, Israel matou pelo menos 1.900 palestinos em pesados bombardeios aéreos na Faixa de Gaza e alertou mais de 1 milhão de residentes na metade norte do enclave que rumassem para o sul.

O governo já enviou vários voos a Israel para retirar brasileiros que desejam deixar o país, mas a maior dificuldade vinha sendo conseguir um meio de retirar brasileiros de Gaza.

(Redação São Paulo)