Ibovespa abre em leve queda com dado de inflação nos EUA; petróleo dispara

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa operava com leve viés de queda nos primeiros negócios desta sexta-feira, pressionado por dado de inflação ao consumidor nos Estados Unidos acima do esperado na véspera, quando a B3 estava fechada por feriado.

No entanto, o salto de mais de 3% nos preços do petróleo no exterior impulsionava as ações de petrolíferas brasileiras, o que limitava as perdas.

A divulgação de balanços de grandes bancos dos EUA nesta manhã, como Citi e JPMorgan, também movimentava a sessão.