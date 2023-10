CORREÇÃO-Ibovespa cai mais de 1% com aversão global ao risco; petrolíferas disparam

O anúncio de Israel elevou a cautela de investidores, impulsionando o petróleo, que já estava em alta, para um ganho de quase 6% no dia, com temor de que o conflito possa se expandir de modo a impactar a oferta da commodity em países próximos. Além disso, gerou procura por ativos considerados seguros, como o dólar e o ouro.

Apesar de ter ajudado a impulsionar as ações de petrolíferas, a alta dos preços do petróleo também trouxe algum início de preocupação com a inflação global. "Se esse aumento de preço vier para ficar, no médio prazo, essa defasagem terá que vir para os preços dos derivados", disse Victor Luiz Martins, analista sênior da Planner Corretora.

Incertezas que envolvem o conflito no Oriente Médio também fizeram com que investidores procurassem não tomar tanto risco antes do final de semana, o que influenciou na maior cautela da sessão, disseram analistas à Reuters.

DESTAQUES

- PETROBRAS PN saltou 3,3%, a 36,28 a reais, diante da alta do petróleo no exterior. O Brent disparou 5,69%, para 90,89 dólares o barril, após Israel iniciar ataques por terra em Gaza, elevando temores de um conflito mais amplo no Oriente Médio. No setor, 3R PETROLEUM ON se valorizou 3,19% e PRIO ON ganhou 5,04%. Na véspera, o Brent fechou levemente no azul.

- CASAS BAHIA ON cedeu 8,2%, a 0,56 real, enquanto GRUPO SOMA ON perdeu 7,26%, a 5,62 reais, e NATURA&CO ON caiu 7,01%, a 13,8 reais, em dia de queda generalizada no varejo, em meio ao avanço dos juros futuros.