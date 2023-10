Importação de petróleo pela China aumenta com recuperação em viagens e manufatura

No acumulado do ano, as importações aumentaram 14,6% em relação ao ano anterior, para 424,27 milhões de toneladas, ou 11,34 milhões de bpd.

No entanto, os níveis de setembro diminuíram cerca de 10,5% em termos de bpd em relação ao volume de agosto de 12,4 milhões de bpd, que foi o terceiro maior já registrado.

"O declínio mês a mês nas importações de petróleo bruto em setembro é decorrente principalmente pelos volumes sauditas e russos, uma vez que as principais petrolíferas cortaram as nominações sauditas e aceleraram a desestocagem de óleo bruto, enquanto as refinarias 'teapot' continuam se afastando do petróleo russo", disse Emma Li, analista dos mercados de petróleo da China na Vortexa, em Cingapura.

As sólidas importações no mês passado vieram antes de um aumento esperado na demanda por combustível para transporte durante o feriado da Golden Week, que ocorreu do final de setembro até a primeira semana de outubro.

Os viajantes durante a Golden Week fizeram 826 milhões de viagens dentro da China continental, um aumento de 71,3% em relação ao ano anterior e 4,1% a mais do que em 2019, de acordo com dados divulgados pela mídia estatal Xinhua.

As viagens internacionais durante a Golden Week, embora inferiores às estimativas iniciais do governo, impulsionaram ainda mais a demanda, atingindo 85% dos níveis pré-pandêmicos.