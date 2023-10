KKR prepara oferta vinculante para a rede da Telecom Italia

A entrada do Tesouro e da F2I provavelmente será implementada em um estágio posterior, antes que o negócio seja concluído, disseram as fontes.

No entanto, a conclusão tranquila da venda depende do apoio do principal investidor da Telecom Italia, o grupo francês de mídia Vivendi, que expressou sérias reservas com relação ao preço e à sustentabilidade do negócio de serviços de telecomunicações do grupo.