Pfizer reduz previsão de receita anual

Por Sriparna Roy

(Reuters) - A Pfizer reduziu nesta sexta-feira sua previsão de receita em 2023 para entre 58 bilhões e 61 bilhões de dólares, contra estimativa anterior de 67 bilhões a 70 bilhões de dólares.

A empresa também reduziu suas perspectivas para receitas do Paxlovid em cerca de 7 bilhões de dólares. Antes, esperava-se que as receitas do medicamento somassem cerca de 8 bilhões de dólares.