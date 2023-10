Sindicato diz que novas greves em montadoras dos EUA podem ocorrer sem aviso

"Não vamos mais esperar até as sextas-feiras (para iniciar paralisação)", disse ele.

A greve organizada pelo UAW atingiu a marca de um mês, com mais de 34 mil membros do sindicato que trabalham em fábricas da Ford, da General Motors e da Stellantis em greve, incluindo os da unidade da Ford em Kentucky.

Embora Fain tenha alertado nesta sexta-feira sobre possíveis greves em todas as montadoras de Detroit, ele reservou suas falas mais duras para a Ford, acusada de tentar manipular as negociações com ofertas inadequadas, o que provocou a paralisação de quarta-feira.

Referindo-se ao lucrativo pacote salarial do presidente-executivo da Ford, Jim Farley, Fain disse que ele deveria "ir buscar o talão de cheques grande -- aquele que a Ford usa quando quer gastar milhões com executivos da empresa ou com brindes de Wall Street".

Representantes da Ford não comentaram o assunto.

As montadoras mais do que dobraram as ofertas iniciais de aumento salarial, para uma faixa entre 20% e 23%, concordaram em elevar os salários de acordo com a inflação e melhoraram a remuneração dos trabalhadores temporários. No entanto, o UAW defende reajustes maiores e outras demandas.