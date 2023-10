Diferença entre fundos exclusivos e offshore é ponto de discordância, diz relator de projeto de taxação

BRASÍLIA (Reuters) - O relator na Câmara do projeto de lei sobre taxação de fundos exclusivos e offshore, deputado Pedro Paulo (PSD-RJ), afirmou nesta segunda-feira que o tempo para votação da medida nesta semana é curto e, portanto, é necessário ajustar pontos de discordância no texto.

"Na minha opinião, a principal questão são as diferenças entre os fundos exclusivos e os offshores, principalmente a questão das alíquotas, das diferenças. Isso tem uma reclamação, por exemplo, sobre desigualdade de tratamento de um fundo e outro e tem uma discussão de isonomia. Todas essas diferenças estão gerando essas dúvidas", afirmou o deputado em entrevista a jornalistas no Ministério da Fazenda, após se reunir com o ministro da pasta, Fernando Haddad.

Ele explicou as atualizações patrimoniais entre ambos se difere, uma vez que a dos fundos exclusivos é obrigatória, enquanto a dos offshore é facultativa, com um desconto maior. O relator afirmou anteriormente que propôs uma alíquota menor para a taxação desses instrumentos para incentivar que investidores façam suas atualizações.