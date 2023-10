GPA dispara com anúncio sobre venda restante de participação no Éxito

Analistas do BTG Pactual veem a decisão como um "trigger" positivo para as ações do GPA nesta sessão.

"A empresa encerrou segundo trimestre com alavancagem financeira de 7 vezes a dívida líquida/Ebitda pós-IFRS16, que cairá assumindo a entrada de 790 milhões com a venda do Éxito", afirmaram Luiz Guanais e equipe em relatório.

Ainda assim, reiteraram a recomendação "neutra" para os papéis, enxergando as ações do GPA ainda como uma opção mais arriscada do que outras companhias de varejo alimentar.

"Apesar da sua desalavancagem gradual, vemos menos espaço para a empresa expandir a área de vendas e as margens no Brasil."

Em 2023, os papéis do GPA ainda acumulam um declínio em torno de 15%.