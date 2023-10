Hidrelétrica Santo Antônio retoma operações após interrupção por baixo nível de vazão do rio Madeira

SÃO PAULO (Reuters) - A usina hidrelétrica Santo Antônio retomou suas operações após uma interrupção devido ao baixo nível de vazão do rio Madeira, informou nesta segunda-feira a concessionária Santo Antônio Energia.

A empresa afirmou, em fato relevante, que a vazão do rio Madeira nos últimos dias aumentou, possibilitando o restabelecimento dos limites operacionais da hidrelétrica. A concessionária acrescentou que a retomada ocorreu em alinhamento com o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS).

No início do mês, a concessionária informou que a hidrelétrica teve suas operações excepcionalmente interrompidas em função dos baixos níveis de vazão no rio Madeira, que estavam cerca de 50% abaixo da média histórica.