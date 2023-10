Ibovespa avança com apoio externo; GPA dispara

Na cena externa, Wall Street tinha um viés positivo, enquanto agentes financeiros aguardam dados econômicos e resultados corporativos na semana, mas sem tirar do radar o conflito Israel-Hamas.

O S&P 500, uma das referências do mercado acionário norte-americano, tinha alta de 1,11%.

No Brasil, conforme destacou a equipe da Ágora Investimentos, está no radar a possível votação nesta semana do projeto de lei sobre taxação de fundos exclusivos e offshores, uma das medidas do governo para melhorar suas receitas.

DESTAQUES

- VALE ON subia 1,61%, a 67,66 reais, uma vez que os futuros do minério de ferro se fortaleceram nesta segunda-feira, com o contrato mais negociado na bolsa de Dalian encerrando o dia com alta de 2,86%, a 862 iuanes (117,93 dólares) a tonelada métrica, o maior valor desde 25 de setembro.

- GPA ON saltava 14,74%, a 3,97 reais, após a companhia anunciar que seu conselho de administração aprovou acordo para a venda da participação restante no Éxito para o Grupo Calleja, de El Salvador. A operação envolve a realização de uma OPA que pode render 790 milhões de reais ao GPA.