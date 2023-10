Relator da reforma tributária espera ter primeira versão do texto ainda nesta segunda-feira

BRASÍLIA (Reuters) - O relator da reforma tributária no Senado, senador Eduardo Braga (MDB-AM), afirmou que espera chegar à primeira versão do texto do projeto ainda nesta segunda-feira e que sua expectativa é finalizar ainda nesta semana a versão que será apresentada à Comissão de Constituição e Justiça do Senado.

"A gente espera que, ao longo desta semana, a gente tenha a versão 1.0, a versão 2.0, até chegar no texto que nós esperamos poder entregar à CCJ. Nós esperamos que, nas próximas horas, a gente possa ter a primeira versão, para termos a primeira visão crítica sobre a primeira versão", disse Braga em entrevista a jornalistas após reunião com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

Segundo o relator, um dos pontos discutidos com Haddad foi a possibilidade de elevar o montante total do Fundo de Desenvolvimento Regional, fixado em 40 bilhões de reais na versão da reforma aprovada pela Câmara. O incremento é uma demanda de governadores para compensar possíveis perdas de arrecadação causadas pelas alterações no sistema tributário.