Taxas futuras de juros caem no Brasil em dia de procura maior por ativos de risco

Apesar do movimento desta segunda-feira, a curva de juros pouco alterou sua precificação para o próximo encontro do Comitê de Política Monetária (Copom) do BC, que acontece em 31 de outubro e 1º de novembro.

Perto do fechamento, a curva a termo precificava em 90% as chances de o corte da Selic em novembro ser de 0,50 ponto percentual. Já as chances de corte de apenas 0,25 ponto percentual -- uma possibilidade surgida após o rali mais recente -- eram precificadas em 10%.

Durante a tarde, o diretor de Relacionamento, Cidadania e Supervisão de Conduta do BC, Maurício Moura, afirmou que a instituição continuará a reduzir a taxa básica Selic, atualmente em 12,75% ao ano, enquanto achar que há espaço. Ele também reforçou que a sinalização mais recente é de corte de 0,50 ponto percentual nos próximos encontros de política monetária -- como vem sendo precificado de forma majoritária na curva.

"O Copom vai seguir reduzindo a Selic enquanto achar que há espaço. Não há alvo predefinido para a Selic", afirmou ele, durante transmissão ao vivo na internet promovida pelo BC.

No fim da tarde, a taxa do DI para janeiro de 2024 estava em 12,194%, ante 12,209% do ajuste anterior, enquanto a taxa do DI para janeiro de 2025 estava em 10,92%, ante 10,993% do ajuste anterior. A taxa para janeiro de 2026 estava em 10,7%, ante 10,809%.

Entre os contratos mais longos, a taxa para janeiro de 2027 estava em 10,88%, ante 10,999%, enquanto a taxa para janeiro de 2028 estava em 11,14%, ante 11,263%.