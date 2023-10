Bank of America tem lucro maior no 3º tri

(Reuters) - O lucro do Bank of America aumentou no terceiro trimestre, apoiado na alta de juros e um resultado melhor que o esperado na divisão de banco de investimentos e tesouraria.

O segundo maior banco dos Estados Unidos teve lucro líquido de 7,27 bilhões de dólares, ou 91 centavos de dólar por ação, nos três meses encerrados em 30 de setembro. Um ano antes o banco teve lucro de 6,58 bilhões de dólares, ou 81 centavos de dólar por ação.

As unidades de banco de investimento e de tesouraria do BofA conseguiram superar as expectativas de Wall Street ao registrarem uma receita maior, contrariando uma queda em todo o setor.