Delta Energia terá fazendas solares com 110 MWp em nove Estados e no DF

SÃO PAULO (Reuters) - O grupo Delta Energia anunciou nesta terça-feira a construção de fazendas solares com 110 megawatts-pico (MWp) de potência instalada, que devem entrar em operação até junho de 2024, em nove Estados brasileiros, além do Distrito Federal, com vistas à abertura do mercado livre de energia.

Os projetos de geração distribuída (GD), situados em São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Bahia, Ceará, Goiás, Mato Grosso do Sul, devem atender cerca de 60 mil unidades consumidoras no país.

O fornecimento da energia será feito pela LUZ -- empresa que pertence ao grupo, para atender consumidores de baixa tensão, como residenciais e comerciais --, que já atua em São Paulo e Mato Grosso do Sul e Distrito Federal.