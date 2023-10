Estado de SP permanecerá um dos principais acionistas da Sabesp em "follow-on", diz governador

Tarcísio também descartou um eventual aumento de tarifa.

"Como isso é possível? Primeiro, com aporte de dinheiro na companhia... e depois, ao longo do tempo, usando o próprio resultado da empresa, ou seja, aquilo que vem de dividendos para o governo."

A secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo, Natália Resende, que também participava da coletiva, disse que a expectativa, na verdade, é de redução da tarifa.

Em nota, o governo do Estado de São Paulo disse que tal redução será viabilizada pela criação do "Fundo de Apoio à Universalização do Saneamento", com pelo menos 30% dos recursos obtidos com a venda de ações da Sabesp, além de parte do lucro com dividendos da empresa destinada ao Tesouro Estadual.

O governo também terá "golden share" que permitirá veto de mudanças no nome da companhia, na sede, no objeto social e no limite do exercício de voto por acionista, acrescentou Resende.

Tanto governador quanto secretária, no entanto, não informaram qual seria o percentual de participação do governo na empresa ou dimensão da redução tarifária -- esta última será determinada ao final da fase 1 do processo, de definição regulatória e discussão com as prefeituras.