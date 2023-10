Ibovespa ensaia melhora com apoio de Petrobras, mas exterior ainda pesa

- PETROBRAS PN avançava 1,99%, a 37,41 reais, após divulgar na segunda-feira, após o fechamento do mercado, que produziu, como operadora, um recorde de 3,98 milhões de barris de óleo equivalente (boe) por dia no terceiro trimestre, 7,8% acima do trimestre anterior. No exterior, o barril de petróleo Brent tinha elevação de 0,67%.

- VALE ON subia 0,68%, a 67,76 reais, em dia de alta dos futuros do minério de ferro na China. O contrato mais negociado em Dalian encerrou as negociações diurnas com elevação de 2,12%. A companhia também anunciou a criação de uma empresa que irá comercializar e distribuir areia proveniente de seus rejeitos de minério de ferro.

- ITAÚ UNIBANCO PN cedia 0,69%, a 27,54 reais, e BRADESCO PN perdia 0,27%, a 14,60 reais, com agentes financeiros também avaliando noticiário sobre negociações envolvendo regras para o rotativo do cartão de crédito.

- MRV&CO ON subia 1,83%, a 9,46 reais antes da divulgação de sua prévia operacional do terceiro trimestre, após o fechamento do mercado. O movimento era endossado pelo adiamento de votação no STF sobre a remuneração do FGTS, prevista anteriormente para a quarta-feira. A decisão ajudava também outras construtoras com atuação na baixa renda.

- EMBRAER ON avançava 1,14%, a 17,79 reais, após o Ministério da Defesa da República Tcheca afirmar nesta terça-feira que iniciou negociações com a empresa sobre a possível aquisição de duas unidades do cargueiro de transporte militar C-390 Millennium.

- CASAS BAHIA ON caía 1,75%, a 0,56 real, assim como MAGAZINE LUIZA ON declinava 2,79%, a 1,74 real, tendo como pano de fundo aumento nas taxas de juros futuras de vencimentos mais longos, em dia de alta nos rendimentos dos Treasuries, além da contração inesperada no setor de serviços em agosto. O índice do setor de consumo na B3 cedia 0,31%.