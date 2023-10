Ibovespa recua abaixo de 116 mil pontos com EUA e tensão geopolítica minando apetite a risco

Nesta terça-feira, um ataque aéreo matou centenas de pessoas em um hospital da Cidade de Gaza, segundo autoridades de saúde locais. Israel negou ser responsável, atribuindo o ataque ao grupo palestino Jihad Islâmica.

DESTAQUES

- PETROBRAS PN avançou 2,70%, a 37,67 reais, novo recorde histórico, após divulgar na véspera, depois do fechamento do mercado, que produziu, como operadora, um recorde de 3,98 milhões de barris de óleo equivalente (boe) por dia no terceiro trimestre, 7,8% acima do trimestre anterior. A Petrobras ainda informou que sua projeção de produção operada para este ano está em revisão e que um novo número será publicado em 9 de novembro, junto com o resultado financeiro da companhia no terceiro trimestre. No pano de fundo das negociações das ações, o barril de petróleo Brent terminou o dia com elevação de 0,28%.

- VALE ON fechou em alta de 0,82%, a 67,85 reais, em sessão de alta dos futuros do minério de ferro na China. O contrato mais negociado em Dalian encerrou as negociações diurnas com elevação de 2,12%. A companhia também anunciou a criação de uma empresa que irá comercializar e distribuir areia proveniente de seus rejeitos de minério de ferro.

- ITAÚ UNIBANCO PN cedeu 1,48%, a 27,32 reais, e BRADESCO PN perdeu 1,02%, a 14,49 reais, tendo no radar declarações do secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, de que o debate sobre a mudança no mecanismo dos juros sobre capital próprio (JCP) avançou no Congresso. Investidores também acompanham discussões sobre mudança nas regras do rotativo do cartão de crédito. No setor financeiro, o destaque negativo foi B3 ON, que encerrou em baixa de 4,00%, a 11,27 reais.

- MAGAZINE LUIZA ON declinou 5,59%, a 1,69 real, tendo como pano de fundo aumento da inclinação da curva futura de juros no Brasil, acompanhando o movimento dos Treasuries, bem como uma contração inesperada no setor de serviços em agosto. A varejista também informou que decidiu pedir adesão ao programa Remessa Conforme, que oferece isenção do Imposto de Importação para compras de até 50 dólares vindas do exterior, e planeja enviar a solicitação ao governo ainda nesta semana. No setor, CASAS BAHIA ON caiu 3,51%, a 0,55 real. O índice do setor de consumo na B3 recuou 1,53%.