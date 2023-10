MRV&Co tem vendas de R$2,21 bi no segmento de incorporação no 3º tri

"O programa habitacional melhorou bastante a capacidade de compra dos clientes. Então isso obviamente ajudou na recomposição de preço e margem do negócio, além de ter reduzido a quantidade de crédito que a gente concede para o cliente", disse o executivo.

Nos meses de julho a setembro, a empresa vendeu 9.242 unidades no segmento de incorporação, queda de 5,9% na base sequencial, e alta de 29,9% ano a ano. Em lançamentos, foram 5.862 unidades, contra 7.155 (-18,1%) no mesmo período de 2022 e 5.206 no trimestre de abril a junho deste ano (+12,6%).

A construtora apurou aumento de 5,7% no valor médio das unidades vendidas no terceiro trimestre frente aos três meses imediatamente anteriores, para 239 mil reais. Na comparação com um ano antes, o chamado tíquete médio foi quase 19% maior.

A velocidade de vendas líquida (VSO) no trimestre ficou em 30,4%, aumento de 1,5 ponto percentual em comparação com o segundo trimestre, e de 12 pontos percentuais ante mesmo período em 2022.

A companhia seguiu reduzindo queima de caixa, que encerrou o terceiro trimestre em 44 milhões de reais. Para o período de outubro e dezembro deste ano, o diretor disse ter expectativa de que o resultado melhore, mas não garantiu geração de caixa.

"Eu não consigo cravar que a gente vai virar caixa (no quarto trimestre). Nem se a gente vai estar no território positivo ou negativo", disse Paixão.