Nasdaq cai com alta de rendimentos dos Treasuries e queda das ações de fabricantes de chips

Os rendimentos dos Treasuries saltaram com dados econômicos robustos. Os yields mais altos enfraquecem o apelo das ações, oferecendo aos investidores um retorno comparativamente alto com títulos públicos sem risco.

No entanto, o que ajudou a limitar as quedas foram os balanços corporativos positivos de empresas como o Bank of America, cujas ações subiram 2,3% após os resultados trimestrais do banco. O setor financeiro teve alta de 0,6% e esteve entre os maiores destaques positivos do S&P 500.

"Tivemos alguns lucros muito bons da maioria das principais empresas que divulgaram seus relatórios hoje... mas os índices estão se deparando com uma parede de tijolos à medida que os rendimentos aumentam", disse Peter Cardillo, economista-chefe de mercado da Spartan Capital Securities.

O Dow Jones teve variação positiva de 0,04%, para 33.997,65 pontos. O S&P 500 teve variação negativa de 0,01%, para 4.373,2 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq caiu 0,25%, para 13.533,75 pontos.

Dados divulgados mais cedo mostraram que as vendas no varejo dos Estados Unidos subiram mais do que o esperado em setembro, quando as famílias aumentaram as compras de veículos motorizados e gastaram mais em restaurantes e bares. Uma leitura separada mostrou que a produção nas fábricas dos EUA avançou mais do que o esperado em setembro.