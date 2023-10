Relatora da CPI de 8 de janeiro propõe indiciamento de Bolsonaro e generais por golpe de Estado

(Reuters) - A relatora da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito sobre os ataques às sedes dos Três Poderes em 8 de janeiro, senadora Eliziane Gama (PSD-MA), propôs nesta terça-feira o indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro pelos crimes de associação criminosa, violência política, abolição do estado democrático de direito e golpe de Estado.

De acordo com a Agência Câmara Notícias, Bolsonaro é o primeiro da lista de possíveis indiciados no relatório de Eliziane, que apontou o ex-presidente como responsável direto e mentor moral dos ataques de 8 de janeiro, quando vândalos bolsonaristas radicais invadiram e depredaram o Palácio do Planalto e os prédios do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal (STF).

A senadora também pede em seu relatório os indiciamentos dos generais da reserva Walter Braga Netto, que foi ministro da Defesa e da Casa Civil sob Bolsonaro e seu candidato a vice na eleição de 2022, e Augusto Heleno, que chefiou o Gabinete de Segurança Institucional (GSI) no governo Bolsonaro.