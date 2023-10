Wall St recua com aumentos de rendimentos dos Treasuries e fortes dados de vendas

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street caíam nesta terça-feira, com os rendimentos dos Treasuries em alta e dados econômicos mais fortes do que o esperado, enquanto ações de fabricantes de chips recuavam depois que o governo do presidente Joe Biden disse que interromperia os embarques de chips de inteligência artificial para a China.

As vendas no varejo dos Estados Unidos aumentaram 0,7% em setembro, em comparação com as estimativas de um aumento de 0,3%, de acordo com economistas consultados pela Reuters, já que as famílias aumentaram as compras de veículos motorizados e gastaram mais em restaurantes e bares, sugerindo que a economia norte-americana encerrou o terceiro trimestre com um desempenho forte.

"Essa é uma história persistente... nunca se pode apostar contra o consumidor dos EUA, e essa é a prova disso", disse Thomas Hayes, presidente da Great Hill Capital.