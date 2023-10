Ações da China caem com temores geopolíticos compensando dados econômicos sólidos

Por Summer Zhen

HONG KONG (Reuters) - As ações chinesas fecharam em baixa nesta quarta-feira, com a ampliação da proibição de exportações de chips dos Estados Unidos aumentando as preocupações dos investidores sobre os riscos geopolíticos, mesmo com o crescimento econômico do terceiro trimestre acima das expectativas.

O sentimento mais amplo ficou mais sombrio depois que uma explosão em um hospital de Gaza diminuiu as esperanças de conter o conflito no Oriente Médio e complicou a viagem já tensa do presidente dos EUA, Joe Biden, à região.