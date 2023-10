Brent toca US$93 enquanto conflitos no Oriente Médio provocam temores sobre oferta

Ambos os contratos de referência ganharam mais de 3 dólares, atingindo seus níveis mais altos em duas semanas mais cedo na sessão.

Os mercados levaram em conta prêmios de risco depois que centenas de palestinos foram mortos em uma explosão em um hospital da cidade de Gaza, na terça-feira. Autoridades israelenses e palestinas culparam umas às outras pela explosão.

A Jordânia cancelou então uma conferência que iria sediar com o presidente dos EUA, Joe Biden, e os líderes egípcios e palestinos. Biden chegou a Israel nesta quarta-feira prometendo solidariedade na guerra contra o Hamas e sustentando sua declaração de que a explosão no hospital de Gaza foi causada por militantes.

"Esta reviravolta na sorte diplomática gera novamente o medo da propagação do conflito e, portanto, do salto no petróleo", disse John Evans, da corretora de petróleo PVM.

Em outro lugar na cidade saudita de Jeddah, o ministro das Relações Exteriores iraniano, Hossein Amirabdollahian, instou os membros da Organização de Cooperação Islâmica a imporem um embargo petrolífero a Israel.

A Opep+ não planeja tomar nenhuma ação imediata em relação ao apelo do Irã, disseram à Reuters duas fontes do grupo produtor.