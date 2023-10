Dólar sobe ante real em meio a conflito no Oriente Médio e juros altos nos EUA

Na B3, às 17:19 (de Brasília), o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento subia 0,30%, a 5,0675 reais.

Pela manhã, o dólar à vista chegou a oscilar em baixa no Brasil, marcando a cotação mínima de 5,0281 reais (-0,14%) às 9h26, após a China divulgar dados econômicos positivos.

O Produto Interno Bruto (PIB) chinês cresceu 4,9% no período de julho a setembro em relação ao mesmo período do ano anterior, mostraram dados divulgados pelo Escritório Nacional de Estatísticas, contra expectativas de analistas ouvidos pela Reuters de aumento de 4,4%.

Apesar dos números chineses, o exterior trazia um viés de alta para a moeda norte-americana, com investidores temendo a escalada do conflito entre Israel e Hamas, além do envolvimento de outros países.

"O grande risco para o Brasil, bem como para a economia global, é o conflito se alastrar na região, envolvendo outras nações", disse Alexandre Espirito Santo, economista-chefe da Órama, em comentário a clientes. "Essa situação poderia provocar uma disparada nas cotações do petróleo, sobretudo se houver algum tipo de restrição à passagem de petroleiros no estreito de Ormuz, por onde passam cerca de 20% do petróleo consumido."

Ao mesmo tempo, os rendimentos dos Treasuries tiveram mais um dia de alta, em meio à percepção de que os juros nos EUA ficarão elevados por mais tempo -- o que favorece o dólar ante outras moedas.