Fed sinaliza pausa nas altas de juros conforme autoridades analisam dados mistos

A inflação pela medida preferencial do Fed, o índice PCE, que atingiu um pico de 7% no ano passado, está agora em torno de 3,5%, estimou Waller nesta quarta-feira, com o núcleo da inflação, que exclui alimentos e energia, em 3,9%.

Alguns formuladores de política monetária do Fed, incluindo Waller, apontam para a alta de quase um ponto percentual no rendimento do Treasury de dez anos desde o aumento da taxa básica do Fed em julho, dizendo que as elevadas taxas de mercado de longo prazo provavelmente reduzirão a demanda e a atividade econômica, deixando menos para o Fed fazer.

(Por Ann Saphir, Michael S. Derby e Dan Burns)