Ibovespa fecha em queda com tombo de Vale e tensão externa

- ITAÚ UNIBANCO PN cedeu 2,09%, a 26,75 reais 2,27%, a 26,70 reais, e BRADESCO PN perdeu 0,90%, a 14,36 reais 1,10%, a 14,33 reais, com agentes financeiros acompanhando potenciais medidas do governo com reflexos no setor.

- MRV&CO ON desabou 10,08%, a 8,30 real, com analistas destacando negativamente o consumo de caixa da companhia no terceiro trimestre, pressionado particularmente pelas operações norte-americanas -- que registraram queima de 443 milhões de reais. As vendas no segmento incorporação, que contempla as marcas MRV e Sensia, subiram 54,5% ano a ano, enquanto o consumo de caixa ajustado somou quase 44 milhões de reais.

- GOL PN caiu 7,18%, a 7,24 reais, corrigindo parte do desempenho mais robusto dos últimos dois pregões, em meio ao avanço do petróleo no exterior nesta sessão, com a rival AZUL PN perdendo 4,37%, a 12,92 reais.

- CASAS BAHIA ON recuou 5,45%, a 0,52 real, mesmo após o IBGE divulgar que as vendas no varejo no Brasil recuaram menos do que o esperado em agosto, com papéis sensíveis a juros como um todo sofrendo. O índice de consumo na B3 encerrou com declínio de 2,91%. Na contramão, MAGAZINE LUIZA ON subiu 2,37%, a 1,73 reais, após tocar uma mínima desde 2017.